POL-HST: Rasen hat nicht immer nur eine Ordnungswidrigkeit zur Folge

Bergen/Rügen (ots) - In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand einer Stallanlage in Strüßendorf auf Rügen (siehe dazu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Neubrandenburg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5176774) Am heutigen Dienstag, dem 22. März 2022 kam, nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Stralsund, ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kommt ...

