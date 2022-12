Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Mainz-Mombach (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Ingelheim wurde am Montagnachmittag durch eine Funkstreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit einem Roller in Mainz-Mombach unterwegs. Während der Kontrolle gab der 26-Jährige an, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem konnten die Beamten Anzeichen feststellen, welche auf den Einfluss von Betäubungsmitteln deuteten. Nachdem ein durchgeführter Test positiv auf Cannabis verlief, gab der Mann zu, bereits am Morgen die Droge konsumiert zu haben. Er wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, auf welcher ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er muss sich jetzt für mehrere strafrechtlich relevante Vorwürfe verantworten.

