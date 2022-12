Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ausgebrannter Pkw am Bahnhof Nord - Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Am vergangenen Sonntagabend kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Bereich des Bahnhofs Mainz-Nord. Gegen 19:00 Uhr wurde der Mainzer Berufsfeuerwehr in unmittelbarer Nähe des eher schwach frequentierten Bahnhofs, der eher als reine Haltestelle bezeichnet werden kann, ein brennender Pkw gemeldet. Nachdem der silberne Opel Astra Caravan gelöscht worden war, stellten die Polizeikräfte bei den ersten Ermittlungen fest, dass das am Opel angebrachte vordere Kennzeichen vor rund zwei Wochen im Bereich Taunusstein gestohlen worden war. Das hintere Kennzeichen des ausgebrannten Opels war im November dieses Jahres ebenfalls in Hessen als gestohlen gemeldet worden. Weitere Ermittlungen über die Fahrgestellnummer des Opel Astra wurden eingeleitet, hier steht das Ergebnis noch aus. Die Umstände des Brandes und die Herkunft des Pkw sind derzeit noch völlig unklar.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei übermittelt werden.

