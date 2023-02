POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim - Fußgänger von Motorradfahrer angegriffen

Mainz-Weisenau (ots) - Am Mittwochmorgen wurde ein Fahrradfahrer in der Göttelmannstraße beinahe durch einen PKW erfasst. Zeugen beobachteten gegen 10:20 Uhr einen silbernen Audi A4, dessen Fahrer in der Göttelmannstraße in Höhe des Volksparks, offensichtlich die Kontrolle über seinen PKW verlor und von der Straße abkam. Der mit zwei jungen männlichen Insassen ...

mehr