POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht - Grauen Mazda 6 beschädigt

Mühlhausen-Ehingen (ots) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag auf dem Parkplatz Klauseneck an der Autobahn 81 einen Diebstahl begangen. Die unbekannten Täter schlauchten, während der Fahrer in der Kabine schlief, rund 850 Liter Dieselkraftstoff aus den beiden Tanks eines Lastwagens ab. Der entstandene Schaden dürfte im Bereich von 1.700 Euro liegen. ...

