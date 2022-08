Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht nach Kollision

Polizei sucht Unfallbeteiligte

Weeze (ots)

Am Dienstag (09. August 2022) gegen 14:45 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Goch mit seinem schwarzen VW Golf den Hülmer Deich / Marienwasserweg in Weeze. Als sich der Fahrer mit seinem PKW auf Höhe der Einmündung Alte Bahn Straße befand, kam ihm eine Gruppe Kraftradfahrer entgegen, welche einen roten Kleinwagen überholte. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der 32-jährige Fahrzeugführer nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam zum Stehen. Der PKW des Mannes, wies nach der Kollision Kratzer am linken vorderen Stoßfänger sowie starke Beulen und Kratzer am Scheinwerfer auf. Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu den geflüchteten Kraftradfahrern geben können sowie der bislang unbekannte Fahrer des roten Kleinwagens, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)

