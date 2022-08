Kevelaer (ots) - Am Freitag (05. August 2022), im Zeitraum von 11:40 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es am Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer zu einer Unfallflucht. Eine 50-jährige Frau hatte ihr Fahrzeug, einen silbernen Opel Zafira, auf dem Peter-Plümpe-Platz geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, fuhr sie zu Ihrer Wohnanschrift zurück, wo sie Lackkratzer an ...

mehr