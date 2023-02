Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Carportbrand in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Brandort im Ortsteil Höven nochmal aufgesucht. Im Rahmen der Brandortbesichtigung ist eindeutig ein technischer Defekt an einer über den Mülltonnen hängenden Leuchtstofflampe ermittelt worden. Von dort breitete sich das Feuer aus.

Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 15.000 Euro beziffert.

+++ Pressemeldung von Samstag, 28. Januar 2023 +++

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Freitagabend, 27.01.2023, gegen 20:30 Uhr, der Brand eines Carports an der Straße "Zum Reitplatz" in Höven (Gemeinde Wardenburg) gemeldet. Eine aufmerksame Anwohnerin hatte zuvor noch die Bewohner des angrenzenden Hauses gewarnt und die Feuerwehr informiert. Nach eigenen Löschversuchen durch die Eigentümer traf die Feuerwehr kurze Zeit später ein und löschte das in Brand stehende Carport, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

