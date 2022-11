Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Wyk auf Föhr - Vandalismus in der Sporthalle der Grundschule, Polizei sucht Zeugen

Wyk auf Föhr (ots)

Dienstagabend (15.11.22), 21.35 Uhr, kam es in der Sporthalle der Grundschule in Wyk auf Föhr zu einer Sachbeschädigung, bzw. Vandalismus. Ein Passant hatte eine vermeintlich starke Rauchentwicklung in der Sporthalle bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Es stellt sich heraus, dass unbekannte Täter in dem Gebäude einen Pulver-Feuerlöscher entleert hatten. Das Löschpulver führte dann zu der vermeintlichen Rauchentwicklung. Das Gebäude muss nun entsprechend intensiv gereinigt werden und ist somit bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten nicht zu benutzen.

Ermittlungen ergaben, dass der benutzte Feuerlöscher zuvor in der Gartenstraße entwendet worden sein dürfte. Die Polizeistation in Wyk auf Föhr hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am 15.11.2022, zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr, eine Person/Personen mit einem Feuerlöscher zwischen der Gartenstraße und der Badestraße gesehen oder Auffälliges im Bereich der Grundschule beobachtet, was mit dieser Tat in Verbindung stehen könnte?

Hinweise bitte an die Polizei Wyk auf Föhr unter der Rufnummer 04681-7589820 oder per E-Mail: Wyk.PSt@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

