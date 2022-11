Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Föhr - Wer erkennt seine(n) Schlüssel? Polizei sucht Eigentümer

Föhr (ots)

Die Beamten der Polizeistation in Wyk auf Föhr haben im Zusammenhang mit einem Polizeieinsatz auf der Insel eine Tüte mit Schlüsseln sichergestellt, die bisher nicht zugeordnet werden konnten. Es besteht der Verdacht, dass diese aus einem oder mehreren Diebstählen stammen könnten. Wer seine(n) Schlüssel wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04681-758980 oder per E-mail an Wyk.PSt@polizei.landsh.de zu wenden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell