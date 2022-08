POL-PDNR: Polizeieinsatz bei außergewöhnlichen Besuch im Altersheim

Neustadt (Wied) (ots) - Im Zeitraum vom 22.07.2022 bis zum 03.08.2022 sind von einem Oldtimer-LKW Mercedes 407D die beiden roten Kennzeichen AK 07013 entwendet worden. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Hof in Neustadt (Wied), Ot. Unterelsaff abgestellt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Straßenhaus Telefon: ...

