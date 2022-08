POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Gebhardshain (ots) - Unbekannte Täter drangen am Donnerstag, den 04.08.2022 in der Zeit von 00:00 Uhr bis 07:00 Uhr durch Aufhebeln einer Türe in eine Gartenhütte in der Raiffeisenstraße ein. Es wurden 2 Ölpressen und 2 Ölmühlen entwendet, welche zur Ölherstellung Verwendung finden. Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten ...

