Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Wem gehört dieser Zwillingskinderwagen?

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes in der Neustadt in Flensburg wurde am 30.10.22 ein Zwillingskinderwagen der Marke Teutonia sichergestellt, der bisher nicht zugeordnet werden konnte. Es könnte sein, dass dieser zuvor entwendet wurde. Wer Hinweise zu den Eigentümern geben kann oder sein Eigentum wiedererkennt, wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell