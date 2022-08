POL-FR: Breisach - Aggressives Verhalten gegenüber Polizeibeamten

Freiburg (ots) - Ein 59-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 21.08.2022, gegen 10.15 Uhr, die Kreisstraße K 6353 talwärts von Dossenbach kommend in Richtung Schwörstadt, als er in dem Ortsteil Niederdossenbach wohl rechts an zwei auf der Kreisstraße abbiegende Fahrzeuge vorbeifahren wollte. Dabei kollidierte ...

mehr