Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: alkoholisierter Rollerfahrer fährt auf Auto auf - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter 69-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr am Freitag, 19.08.2022, kurz nach 18.00 Uhr, in der Brombacher Straße, in Höhe der Robert-Bosch-Straße, auf ein dort haltendes Auto auf, welches nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Sturz wurde der 69-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme erfolgte, da ein Alkomat-Test ein Ergebnis von etwa 1,4 Promille ergab. Der Roller musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell