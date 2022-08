POL-FR: Todtnau: Verdacht der Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Freiburg (ots) - Einem 21-jähriger Radfahrer geriet wohl während der Fahrt ein Insekt ins Auge. Dadurch kam er ins Straucheln und stürzte. Mit dem Verdacht einer Schlüsselbeinfraktur brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige befuhr am Sonntag, 21.08.2022, den Radweg am Stauwehr in Märkt, als ihm gegen 17.50 Uhr das Insekt ins Auge geriet. ...

