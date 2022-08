Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Radfahrer überholt rechts und fährt in Tür von Kleinbus - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 59-jähriger Radfahrer befuhr am Sonntag, 21.08.2022, gegen 10.15 Uhr, die Kreisstraße K 6353 talwärts von Dossenbach kommend in Richtung Schwörstadt, als er in dem Ortsteil Niederdossenbach wohl rechts an zwei auf der Kreisstraße abbiegende Fahrzeuge vorbeifahren wollte. Dabei kollidierte er mit der rechten Tür eines Kleinbusses und stürzte. Durch den Sturz wurde der Radfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die zwei Fahrzeuge wollten nach rechts in eine Grundstückzufahrt abbiegen, mussten aber wegen dem wohl sehr spitzen Winkel der Zufahrt zuvor auf der Kreisstraße anhalten. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Am Kleinbus entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

