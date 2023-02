Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Fußgänger wurde am Mittwoch, 01. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger Delmenhorster mit einem Pkw den Moorkampsweg. Er bog bei starkem Regen nach links auf den Brendelweg in Richtung Riedeweg ab und erfasste dort einen 17-jährigen Delmenhorster, der den Brendelweg bei grüner Ampel als Fußgänger überquerte.

Der 17-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe, wurde aber nur leicht verletzt. Am Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell