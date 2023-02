POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Sattelzug mit mangelhaft gesicherter Ladung auf der Autobahn 1 im Bereich Dinklage

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen sind am Mittwoch, 01. Februar 2023, in das Naturfreundehaus in Stenum eingebrochen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. In der Zeit von 06:30 bis 12:15 Uhr schlugen sie eine Fensterscheibe des Hauses in der Straße "Steenhafer Berg" ein und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten etwas ...

