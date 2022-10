Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zu schnell beim Abbiegen

Obersülzen (ots)

Als ein 78 Jahre alter Motorradfahrer am Donnerstag, 06.10.2022, um 13 Uhr von der Hauptstraße nach rechts in die Heidesheimer Straße einbiegen wollte, geschah dies aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im zu weiten Bogen. Das Zweirad stieß infolge dessen gegen den an der Einmündung wartenden Pkw eines 88 Jahre alten Mannes. Dieser war von Obrigheim kommend an die Einmündung herangefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Pkw war aufgrund eines platten Reifens nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

