Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet - Sachschaden

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 06.10.22 gegen 08:15 Uhr, als ein 77-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete. Der Senior wollte aus Richtung Weisenheim kommend von der K 1 nach links in die B 271 einbiegen. Ein 18 Jahre alter Mann befuhr die B 271 von Herxheim kommend in Richtung Grünstadt. Der Einbiegende übersah den von rechts herannahenden Autofahrer und es kam zum Zusammenstoß.

