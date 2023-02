Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Groß Ippener

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 01. Februar 2023, gegen 14:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Gewerbegebiet in Groß Ippener entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 65-jähriger Mann aus Bremen mit einem Kleintransporter die Straße "Am Gewerbegebiet" in Richtung Dorfstraße. An einer Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 78-Jährigen aus Lohne, der mit einem Sattelzug aus der Robert-Bosch-Straße in Richtung Dorfstraße einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit.

