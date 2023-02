Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Elsfleth schwer verletzt +++ B212 für kurze Zeit voll gesperrt

Delmenhorst (ots)

Eine Fußgängerin ist am Dienstag, 01. Februar 2022, gegen 14:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth schwer verletzt worden. Für die Dauer des Rettungseinsatzes musste die B212 voll gesperrt werden.

Zur Unfallzeit befuhr eine 33-jährige Frau aus Elsfleth mit einem Pkw den Parkplatz eines Discounters in der Straße Oberrege in Elsfleth. Sie wollte den Parkplatz mit ihrem Pkw verlassen und bog nach rechts auf die B212 in Richtung Berne ein. Zeitgleich trat auf der gleichen Straßenseite eine 80-jährige Fußgängerin aus Elsfleth auf die Fahrbahn, um die Straße zu queren. In Höhe der Parkplatzausfahrt wurde sie vom Pkw erfasst und kam zu Fall.

Die 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wurde notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Pkw der 33-Jährigen entstanden keine sichtbaren Schäden.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes wurde die Ortsdurchfahrt von Elsfleth voll gesperrt. Um 14:40 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden.

