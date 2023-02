POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dieseldiebstahl auf einer Baustelle in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben einen Zigarettenautomaten in Delmenhorst aufgebrochen und enthaltene Tabakwaren entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Montag, 30. Januar 2023, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar 2023, 07:00 Uhr, öffneten sie den Automaten, der in der Bremer Straße, Höhe Stadthofstraße, aufgestellt war ...

