POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben einen Zigarettenautomaten in Delmenhorst aufgebrochen und enthaltene Tabakwaren entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 30. Januar 2023, 19:30 Uhr, bis Dienstag, 31. Januar 2023, 07:00 Uhr, öffneten sie den Automaten, der in der Bremer Straße, Höhe Stadthofstraße, aufgestellt war und setzten dabei unter anderem einen Winkelschleifer ein. Anschließend nahmen sie enthaltene Tabakwaren und eine Geldkassette an sich. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.

Wer verdächtige Personen in der Nähe des Automaten gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

