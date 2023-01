Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede-Krommert - Ausgewichen und auf Acker gelandet

Rhede-Krommert (ots)

Unfallort: Rhede-Krommert, Achterkrommert; Unfallzeit: 12.01.2023, 04.30 Uhr

Von der Straße abgekommen ist ein Sattelzug in der Nacht zum Donnerstag in Rhede-Krommert. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 37-Jährige hatte die Straße Achterkrommert (L581) gegen 04.30 Uhr in Richtung Brünener Straße befahren. Seinen Angaben zufolge kam ihm dort ein Lkw mit weiß lackiertem Führerhaus entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, sei er nach rechts ausgewichen. Der Bocholter verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, das auf einem angrenzenden Acker auf der Seite zum Liegen kam. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der andere Wagen hatte sich entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

