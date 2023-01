Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Alarm vertreibt Einbrecher

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Unter den Eichen; Tatzeit: 12.01.2023, 03.35 Uhr;

Einbrecher wollten in der Nacht zu Donnerstag in Bocholt in ein Vereinsheim eindringen. Als die Täter sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen machten, lösten sie einen Alarm aus. Die Unbekannten ergriffen die Flucht. Abgespielt hat sich das Geschehen gegen 03.35 Uhr im Bereich einer Kleingartenanlage an der Straße Unter den Eichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

