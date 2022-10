Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_1 - LZ1 - brennt Crêpeswagen, Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug

Am Freitagmorgen wurde der Löschzug 1 Mitte per digitalem Meldeempfänger mit dem Alarmstichwort "FEUER_1 - brennt Crêpeswagen, Rauchentwicklung aus dem Fahrzeug" auf das Kirmesgelände Am Hagen alarmiert. Der ersteintreffende Gruppenführer des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs und Einsatzleiter Sven Schubert bestätigte die Rauchentwicklung aus dem Anhänger. Die Besatzung des HLF bereitete unverzüglich den Löschangriff und verschaffte sich einen Zugang zum Inneren des Anhängers. Ein Trupp ging unter umluftunabhängigen Atemschutz in den Anhänger vor. Auf den Herdplatten lagen Gegenstände, die sich entzündet haben. Die Gegenstände wurden entfernt, der Anhänger wurde anschließend gelüftet und stromlos geschaltet, damit von keiner Gefahr mehr auszugehen war. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und die Polizei.

