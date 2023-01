Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße; Tatzeit: zwischen 07.01.2023, 12.00 Uhr, und 11.01.2023, 08.00 Uhr;

Stand gehalten hat die rückwärtige Tür einer Friedhofskapelle in Bocholt. Unbekannte hatten am Wochenende vergeblich versucht, in das Gebäude auf dem Areal an der Blücherstraße zu gelangen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

