Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Diebstahl in Sandkrug +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Drei männliche Personen haben am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 02:45 Uhr, versucht, einen Kleintransporter in Sandkrug aufzubrechen.

Sie begaben sich dabei zum Kleintransporter, der im Ginsterweg in Sandkrug abgestellt war, und versuchten, die Schiebetür aufzuhebeln. Dabei wurden sie vom Fahrzeugeigentümer ertappt und in die Flucht geschlagen. Sie bestiegen einen Pkw, dessen Kennzeichen der Eigentümer des Kleintransporters ablesen konnte. Diese waren unmittelbar zuvor in einem Wohngebiet in Kirchhatten von einem Pkw demontiert und entwendet worden.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

