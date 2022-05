Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Stein auf Bundesstraße verursacht Unfall - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.05.2022, gegen 18.00 Uhr, überfuhren eine 56-jährige Pkw-Fahrerin sowie ein 27-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 3 einen auf der Fahrbahn liegenden Stein, welcher etwa die Größe eines Ziegelsteines hatte. Hierdurch wurden die jeweiligen Reifen der Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeugführer befuhren die Bundesstraße von Welmlingen kommend in Richtung Efringen-Kirchen. Der Stein lag wohl in der Höhe der Einfahrt "Am Klingenberg" gegenüber einem Institut. Es könnte sein, dass der Stein als Ladung von einem Lastkraftwagen fiel. Deshalb sucht das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h), Zeugen, welche dementsprechende Beobachtungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell