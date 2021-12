Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Weg zur Toilette endet mit Strafanzeige

Karlsruhe (ots)

Gestern Mittag (22.12.2021) hat eine Frau auf dem Weg zur Toilette am Karlsruher Hauptbahnhof zuerst Mitarbeiter der DB Sicherheit beleidigt und im Anschluss Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet.

Gegen 15 Uhr wollten Mitarbeiter der DB Sicherheit einer auf dem Bahnhofsvorplatz befindlichen 37-jährigen Deutschen, auf deren Wunsch, den Weg zur Toilettenanlage im Hauptbahnhof Karlsruhe zeigen.

Auf dem Weg dorthin warf die Frau unvermittelt ihre mitgeführte Handtasche weg. Sie versuchte nach den Mitarbeitern zu treten und beleidigte beide fortwährend verbal.

Die angeforderte Streife der Bundespolizei wurde ebenfalls dauerhaft von der Tatverdächtigen verbal beleidigt. Die 37-Jährige versuchte sich mehrfach der polizeilichen Kontrolle durch Weglaufen zu entziehen.

Da sich die Deutsche nicht beruhigen ließ, wurde sie am Boden fixiert und mit Handschellen gefesselt. Auf dem Weg zur Dienststelle am Hauptbahnhof beleidigte die Tatverdächtige weiterhin die Beamten. Zudem schrie sie lautstark umstehende Reisende an und biss einem der Beamten in den Arm. Dieser blieb unverletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beleidigte die Frau beim Verlassen der Dienststelle die Beamten mittels Gestikulieren.

Die 37-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand und Tätlichem Angriff gegen / auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Was die Frau zu den Taten veranlasst hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell