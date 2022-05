Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Feuerwehreinsatz - Fahrzeugbrand in der Hammersteiner Straße

Freiburg (ots)

Der Feuerwehr wurde am Freitag, 20.05.2022, gegen 16.40 Uhr, ein in der Hammersteiner Straße am Straßenrand geparkter Pkw mitgeteilt, welcher im Heckbereich brennen würde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Ursächlich für den Brand könnte ein Defekt an der Autobatterie gewesen sein, welche bei dem BMW im Kofferraum verbaut war. Durch die enorme Hitzeeinwirkung wurde ein in unmittelbarer Nähe stehender Gartenzaun, diverse Pflanzen sowie Teile des Fahrbahnbelages ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

