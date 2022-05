Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener wird auf Beine geholfen - danach mit Auto Unfall gebaut - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Zeugin teilte der Polizei am Sonntag, 22.05.2022, gegen 18.50 Uhr mit, dass man in Haltingen einem auf der Straße liegenden, augenscheinlich stark alkoholisierten Mann beim Aufstehen geholfen habe. Im Anschluss sei er in einen grauen Audi gestiegen und in Richtung Weil am Rhein gefahren. Kurze Zeit später stieß der 57-jährige Fahrer des grauen Audi in der Straße "Schusterinsel" gegen einen geparkten Audi. Beim Versuch rückwärts zufahren stieß er wohl gegen einen Baum. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0 (24 h) sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten.

