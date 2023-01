Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrads in Ganderkesee gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Zwei Jugendliche aus Ganderkesee haben am vergangenen Donnerstag, 26. Januar 2023, ein Herrenfahrrad in Ganderkesee entwendet. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer.

Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein Trekkingfahrrad (siehe Bild)

- des Herstellers "Bicycles" - Typ "Alberta Premium Light" - Farbe: schwarz - Kettenschaltung - Schutzbleche in silbern - Fahrradgriffe am Lenker mit Hörnchen

Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 16 gaben an, das Fahrrad an einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße in Ganderkesee an sich genommen zu haben. Gegen sie wird wegen Diebstahls ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell