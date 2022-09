Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tasche von vorbeifahrenden Fahrradfahrer gestohlen

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (07.09), gegen 08:25 Uhr, arbeitete eine Grevenbroicherin an der Außenfassade eines Geschäftes auf der Kölner Straße. Ihre Tasche hatte sie dabei auf einer nahestehenden Parkbank abgestellt. Ein männlicher Fahrradfahrer soll von der Straße "Am Ständehaus" in Richtung Kölner Straße gefahren und nach ihrer Tasche gegriffen haben. Geflüchtet sei er in Richtung "Auf der Schanze". Die 54-Jährige lief dem unbekannten Tatverdächtigten schreiend hinterher mit der Aufforderung, ihre Tasche fallen zu lassen. Die Tasche wurde fallen gelassen, ohne einer Entwendung.

Der mutmaßliche Täter auf dem Fahrrad konnte wie folgt beschrieben werden: er habe eine schwarze Bomberjacke und eine Jeans getragen. Seine Haare seien kurz und dunkel gewesen.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

