Polizei Düsseldorf

POL-D: Einsatzfahrt von Pempelfort in die Altstadt - VW-Bus der Feuerwehr kollidiert mit Pkw - Ehepaar muss vorsorglich ins Krankenhaus - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Einsatzfahrt von Pempelfort in die Altstadt - VW-Bus der Feuerwehr kollidiert mit Pkw - Ehepaar muss vorsorglich ins Krankenhaus - Ermittlungen dauern an

Montag, 5. September 2022, 21:50 Uhr

Bei der Kollision mit einem VW-Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Düsseldorf wurde gestern Abend ein Ehepaar aus Moers (33 und 28 Jahre alt) in ihrem Pkw so schwer verletzt, dass es vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der 57-jährige Fahrer des Einsatzwagens und sein Mitfahrer blieben unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war zur Unfallzeit der 57-Jährige mit seinem Einsatzfahrzeug auf der Klever Straße in Richtung Cecilienallee (Rhein) unterwegs. An der Kreuzung Klever Straße / Fischerstraße fuhr er mit Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes des 33-Jährigen. Der Mann aus Moers war von der Fischerstraße kommend in Richtung Kaiserstraße (Innenstadt) unterwegs. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Insassen des Mercedes kamen vorsorglich zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus. Im Kreuzungsbereich kam es während der Unfallaufnahme für etwa 90 Minuten zu Behinderungen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell