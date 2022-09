Polizei Düsseldorf

POL-D: Rath - Streit in Saunaclub eskaliert - Zwei Männer lebensgefährlich verletzt - Täter auf der Flucht - Mordkommission eingerichtet

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Polizei Düsseldorf und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf

Samstag, 3. September 2022, 12:42 Uhr

Die Düsseldorfer Kriminalpolizei ermittelt seit heute Nachmittag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts zum Nachteil von zwei Mitarbeitern eines Saunaclubs in Rath. Die beiden waren in dem Club mit einer Personengruppe in einen Streit geraten und bei der folgenden Auseinandersetzung durch Stiche so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr bestand. Beide Opfer kamen in Krankenhäuser. Die Täter flüchteten. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Mordkommission hielten sich sieben Männer in dem Saunaclub auf und sollten aufgrund ihres nicht angemessenen Verhaltens der Lokalität verwiesen werden. Als die zwei Mitarbeiter die Gruppe nach draußen begleiteten, gerieten sie mit den Männern in einen Streit, wobei mindestens eine Person ein Messer zückte und die beiden Angestellten lebensgefährlich verletzte. Beide Opfer (32 und 34 Jahre alt) mussten in Krankenhäuser gebracht und stationär behandelt werden. Die Personengruppe flüchtete. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

