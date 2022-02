Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfall gesucht

Lingen (ots)

Am 8. Februar kam es auf der Rheiner Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 73-Jähriger war gegen 12.15 Uhr in seinem Ford in Richtung Kaiserstraße unterwegs. An der Einmündung zur Tecklenburger Straße musste der Ford-Fahrer stark abbremsen, da eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin ihm die Vorfahrt nahm. Dies erkannte die 22-jährige Fahrerin eins Ford Ka zu spät und fuhr auf das Auto des 73-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand. Die unbekannte Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt unvermittelt fort, womöglich hatte sie den Unfall nicht bemerkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

