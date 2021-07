Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vom Auto eingeklemmt

Schwere Verletzungen erlitt eine Frau am Mittwoch in Geislingen.

Gegen 20 Uhr fuhr die 41-Jährige ihren Mini rückwärts vor eine offenstehende Garage in der Straße Schloßhalde. Sie stieg aus, um ihr Auto zu entladen. Der Motor lief wohl. Im Auto befanden sich zwei Kinder. Eines der Kinder kletterte wohl vom Rücksitz nach vorne. Ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte dabei der Wählhebel der Gangschaltung auf die Position Rückwärts gelangt sein. Der Mini fuhr rückwärts in die Garage. Dabei wurde die 41-Jährige zwischen Auto und Garagenwand eingeklemmt. Da die Fahrzeugtüren und Heckklappe offen waren, verkeilte sich das Auto in der Garage. Ersthelfern gelang es nicht, das Auto zu bewegen. Erst die Feuerwehr konnte den Mini nach vorne ziehen und die eingeklemmte Frau befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte 41-Jährige in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden. Den schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro. +++++++ 1402840 Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

