PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus vom Samstag, den 19.09.2020

Hofheim (ots)

1. Verkehrsdelikt

Führen eines Kraftfahrzeuges unter Alkoholeinfluss und ohne gültiger Fahrerlaubnis

Hofheim am Taunus, Elisabethenstraße, Samstag, 19.09.2020, 02:50 Uhr

Eine aufmerksame Funkstreifenbesatzung befuhr die Elisabethenstraße in Richtung Zeilsheimer Straße. Die Beamten konnten beobachten wie ein Fahrzeug zunächst entgegen der gekennzeichneten Einbahnstraße fuhr. Demnach entschlossen sie sich zu einer Verkehrskontrolle. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrzeugführer ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl dieser unter Alkoholeinfluss stand. Bei näherer Überprüfung stellten sie zudem fest, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Beschuldigte wurde anschließend auf die Polizeistation Hofheim verbracht. Dort wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Danach wurde der Beschuldigte wieder von der Polizeistation entlassen.

2. Eigentumsdelikt

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad

Hofheim am Taunus, Pfarrgasse, Donnerstag, 17.09.2020 bis 21:00 Uhr

Der Geschädigte stellte sein Fahrrad vor der Volkshochschule ab. Dieses sicherte er mit einem Schloss am Rahmen und am Fahrradständer. Im genannten Tatzeitraum knackten die unbekannten Täter das Schloss und entwendeten das Fahrrad. Das Schloss wurde hierbei zerstört und blieb zurück. Anschließend flüchteten die unbekannten Täter in eine unbekannte Richtung. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike in der Farbe Anthrazit. Es ist von dem Hersteller Carver, Modell Transalpin 220.

Falls sie Zeuge dieser Tat waren, melden Sie sich bitte hierfür bei der Polizeistation Hofheim, unter der 06192/2079-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen