Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - 15. Seniorentag in Gerresheim - Polizei mit eigenem Infostand vor Ort

Am kommenden Mittwoch findet in Gerresheim erneut der große Seniorentag statt. Die Polizei wird mit einem eigenen Stand vor Ort sein und vor allem zu Themen rund um die Generation 55+ informieren. Neben kriminalpräventiven Tipps beraten die Spezialisten der Polizei besonders zur Sicherheit im Straßenverkehr. Hierzu gehören die Einstellung und die Handhabung eines Rollators sowie die Sichtbarkeit in der bald kommenden "Dunklen Jahreszeit". Die Themen "Radeln mit Umsicht", der "Tote Winkel" und "Autofahren im Alter" können ebenso je nach Bedarf erläutert werden. Als besonderes Angebot besteht die Möglichkeit unter Anleitung an einem aufgebauten Hindernisparcours zu trainieren.

Wann: Mittwoch, 7. September 2022, 11 bis 16 Uhr Wo: Gerresheim, Fußgängerzone Neusser Tor

