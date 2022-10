Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: Ermittlern gelingt Schlag gegen Einbrecherbande

Ludwigsburg (ots)

In einem seit Juni 2022 von der Staatsanwaltschaft Heilbronn und der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführten Ermittlungsverfahren wegen schweren Bandendiebstahls gelang den Ermittlern am 17. Oktober 2022 ein Erfolg: In den frühen Morgenstunden wurden mehrere durch das Amtsgericht Heilbronn erlassene Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und sieben tatverdächtige Personen vorläufig festgenommen. Die Personen stehen im Verdacht, in wechselnder Besetzung mindestens 20 Einbruchsdiebstähle im Landkreis Ludwigsburg und dem Rems-Murr-Kreis verübt zu haben. Dabei hatten es die Tatverdächtigen überwiegend auf Bäckereien und Einzelhandelsgeschäfte in Bietigheim-Bissingen und umliegenden Gemeinden abgesehen und erbeuteten vorwiegend Bargeld und Zigaretten im Gesamtwert von über 90.000 Euro. Bei einem Tageswohnungseinbruch in Winnenden wurde auch Schmuck entwendet. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten unter anderem drei zur Tatbegehung verwendete Fahrzeuge, Bargeld, Diebesgut und weitere Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Bei den sieben vorläufig festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um sechs kosovarische und einen albanischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 20 und 37 Jahren. Fünf der Tatverdächtigen wurden am 18. Oktober einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der die jeweils von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle erließ, in Vollzug setzte und die Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten einwies. Zwei weitere zunächst festgenommene Personen wurden bereits von den Ermittlungsbehörden wieder auf freien Fuß gesetzt, weil die Verdachtsmomente für eine Inhaftierung nicht ausreichten. Bei einem der Inhaftierten handelt es sich um einen polizeibekannten 37-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen aus Bietigheim-Bissingen, der im Verdacht steht, die nicht im Bundesgebiet wohnhaften Tatverdächtigen zur Begehung der Einbrüche bei sich beherbergt zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell