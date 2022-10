Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in der Reichenberger Straße

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Reichenberger Straße in Ludwigsburg ein. Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt zur Wohnung und durchsuchten im Anschluss sämtliche Wohnräume. Die Höhe des Diebesgutes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht unter Tel. 07141 18-5353 noch Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können.

