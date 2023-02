POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Drei männliche Personen haben am Dienstag, 31. Januar 2023, gegen 02:45 Uhr, versucht, einen Kleintransporter in Sandkrug aufzubrechen. Sie begaben sich dabei zum Kleintransporter, der im Ginsterweg in Sandkrug abgestellt war, und versuchten, die Schiebetür aufzuhebeln. Dabei wurden sie vom Fahrzeugeigentümer ertappt und in die Flucht geschlagen. ...

