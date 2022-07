Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich berauschter Fahrer kommt auf Gegenfahrbahn - zwei Verletzte - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 06.07.2022, ist ein mutmaßlich berauschter Autofahrer auf der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Zwei Insassen dieses Pkws erlitten Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Gegen 15:20 Uhr war der 35-jährige Opel-Fahrer in Fahrtrichtung Waldshut in Höhe eines Baumarktes nach links geraten. Er fuhr eine längere Strecke komplett im Grünstreife, passierte so zwei entgegenkommende Fahrzeuge, bevor er wieder zurück auf der Straße mit einem Mercedes-Benz kollidierte. Die vier Insassen des Opels versuchten, sich zu Fuß zu entfernen, was jedoch durch eine unmittelbar eintreffende Polizeistreife verhindert werden konnte. Während die Opel-Insassen unversehrt blieben, verletzten sich der 60-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin. Beim Opel-Fahrer ergab sich nach einem positiven Drogentest der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Der entstandene Sachschaden an den Autos und an drei Leitpfosten liegt bei rund 4000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

