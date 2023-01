Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Beschädigtes Auto entwendet- Zeugen gesucht

Bünde (ots)

(sls) Am Montagmorgen (2.1.) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen beschädigten schwarzen VW Golf an dem auch keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren. Nach Rücksprache mit dem Halter des Fahrzeuges ergab sich, dass der Pkw am Silvestermorgen gegen 06.00 Uhr wegen eines Getriebeschadens auf dem P+R Parkplatz an der Osnabrücker Straße abgestellt wurde. Im Zeitraum bis Montagmorgen wurden am Golf zwei Scheiben beschädigt und auch die amtlichen Kennzeichen MI-JA 1997 entwendet. Das Fahrzeug wurde augenscheinlich auch im Inneren durchsucht. Als der Geschädigte am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr den beschädigten Golf abschleppen lassen wollte, bemerkte er, dass dieser vom Parkplatz entwendet wurde. Bislang unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug auf bislang unbekannte Art und Weise (ob Abschleppen oder Aufladen) vom Parkplatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder auch Verbleib des Fahrzeuges machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

