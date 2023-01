Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter hebelt an Terrassentür und wird durch Nachbarn beobachtet

Hiddenhausen (ots)

(um) Gestern (Mo, 02.01.), verständigten Zeugen die Polizei über eine verdächtige Beobachtung an einem Wohnhaus am Klümpenweg. Aus einem gegenüberliegenden Haus beobachteten die Melder einen jungen Mann, der sich wohl an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen machte. Der etwa 20 Jahre alte Mann war mit einem auffälligem orange farbenen Kapuzenpulli bekleidet. Die Nachbarn sprachen den Täter an, wobei dieser die Flucht Richtung Maschstraße ergriff. Eine Fahndung, der wenige Minuten später vor Ort eintreffenden Polizei, verlief negativ. Der Mann konnte unerkannt in den Straßen gegen 13:33 Uhr verschwinden. Am Tatort stellten die aufnehmenden Beamtinnen und Beamten Hebelspuren an der Terrassentür fest. Der Rahmen hielt jedoch den massiven Gewalteinwirkungen stand. Die Polizei bittet in diesem Fall um Mithilfe aus der Bevölkerung. Der Tatzeitraum liegt in der Mittagszeit, in den wenigen Minuten nach der Tat. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell