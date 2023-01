Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Geparkter PKW mit weißer Farbe beschmiert

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Montag (02.01.) beschädigten bislang unbekannte Täter einen Mercedes an der Clarenstraße. Das Fahrzeug war auf einem dortigen Schotterparkplatz am Vorabend abgestellt worden. Erst am nächsten Morgen bemerkten die Besitzer einen Schriftzug an der Fahrzeugseite. Die Hintergründe der Sachbeschädigung sind bisher unklar. Der ältere PKW stand hinter einem Sichtschutz abgeparkt von der Straße am Wohnhaus. Die Polizei bittet um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

