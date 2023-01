POL-HF: Motorrad stürzt bei Nässe- Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Löhne (ots) - (sls) Bereits am vergangenen Freitag (30.12.) drangen Unbekannte in ein Wohnhaus am Ernst-Wiechert-Weg in Löhne ein. Durch einen nach hinten gelegenen Wintergarten verschafften sich die Täter Zugang zum Haus, in dem sie augenscheinlich eine Schiebefenster mit Gewalt aufdrückten. In der Zeit von 18.30 Uhr bis um ca. 22.30 Uhr befanden sich die Bewohner ...

mehr